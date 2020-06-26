YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla’da 18 yaşındaki genç feci ölümü

Muğla’da 18 yaşındaki genç feci ölümü

MUĞLA HABERLERİ  | 26.06.2020 20:01 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesi Uzunyalı mevkiinde arkadaşlarıyla bir restorana yemek yemeye gelen ve sırasını beklemek için bir koltuğa oturan 18 yaşındaki gencin üzerine 1 tonluk su deposu düştü.

Muğla’nın Marmaris ilçesi Uzunyalı mevkiinde arkadaşlarıyla bir restorana yemek yemeye gelen ve sırasını beklemek için bir koltuğa oturan 18 yaşındaki gencin üzerine 1 tonluk su deposu düştü. Talihsiz genç olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, Cumhuriyet Savcılığı feci ölüm ile ilgili soruşturma başlattı.
Olay, saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Siteler Mahallesi Uzunyalı mevkiinde bulunan iş yerinin bahçesindeki koltukta oturan 5 kişinin üzerine iddiaya göre yan tarafta bulunan apart otelin çatısından su deposu düştü. 4 kişi yara dahi almazken içi su dolu bir metal su deposunun altında kalan 18 yaşındaki Batuhan Kaan Gül, olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi.
Görgü tanıklarının ifadesine göre; gençlerin oturdukları yerin üzerinde bulunan beş katlı ve şu anda kapalı olan bir apart otelin çatısında ahşap kalaslar kırılınca su deposu büyük bir gürültü ile yere düştü. Batuhan Kaan Gül’ün üzerine düşen su deposunun keskin alüminyum kenarı gencin sağ kolunu dirseğinden kopardı. O an yanında bulunan arkadaşları bağırarak yardım istedi. Çağrılan polis ekipleri çevre güvenliği alırken sağlık ekipleri ağır yaralanan kişiye müdahale etmeye başladı. Gül, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.
Ölen gencin, sinir krizi geçiren 4 arkadaşına sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Talihsiz gencin akrabaları haberi duyar duymaz olay yerine geldi. Acı haberi alıp olay yerine gelen Gül’ün yakınları fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri ve polisin müdahalesi ile akrabalarından bazıları hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen nöbetçi savcı, polis olay inceleme ekipleri ile birlikte inceleme yaptı. Yapılan inceleme ardından Gül’ün cenazesi alınarak İlçe Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Canik Belediyesi çalışanlarına ‘maaş promosyonu’ müjdesi

Canik Belediyesi çalışanlarına ‘maaş promosyonu’ müjdesi

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Kuşadası’nın sevilen ismi Erol Soysal gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kuşadası’nın sevilen ismi Erol Soysal gözyaşlarıyla toprağa verildi

Çukurca Belediyesi köylerden de çöp toplamaya başladı

Çukurca Belediyesi köylerden de çöp toplamaya başladı

Marmaris’te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok

Marmaris’te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok

Muğla Namaz Vakitleri 26 Haziran Cuma

İmsak
03:55
Sabah
05:41
Öğle
13:14
İkindi
17:06
Akşam
20:38
Yatsı
22:16

Muğla Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cuma

Didem Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Akyalçın Eczanesi
Bodrum
Başoğlu Eczanesi
Bodrum
Gümbet Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bilal Saydam İzmir Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığına atandı

Bilal Saydam İzmir Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığına atandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bodrum'da "silahlı tehdit" iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı

Bodrum'da "silahlı tehdit" iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı

Güvenlik görevlisi torbacı çıktı

Güvenlik görevlisi torbacı çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.