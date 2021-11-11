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Muğla'da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

11.11.2021 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 20 düzensiz göçmen, karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salındaki 20 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Muğla açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldıMuğla açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
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