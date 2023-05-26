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Muğla'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

26.05.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Ula ilçesinde, 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölcük mevkisinde yaptıkları devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan düzensiz 20 göçmen yakalandı. Karakola götürülen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Öte yandan düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli de jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Muğla Ula jandarma

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