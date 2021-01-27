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Muğla’da 2019 yılı kişi başı Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 56 bin TL oldu

27.01.2021 12:20 | Son Güncelleme:
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Muğla’da 2019 yılı kişi başı Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 56 bin TL oldu

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı, il bazında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla istatistiklerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı, il bazında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla istatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla’da kişi başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla değeri 56 bin 463 TL oldu.
Muğla ili 2019 yılında 56 bin 463 TL olan kişi başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) değeri ile 52 bin 316 TL olan Türkiye ortalamasının üzerinde yer aldı. Muğla ili kişi başına GSYH değerinin en yüksek olduğu 10’uncu il oldu. Kişi başına GSYH’de 2019 yılında, İstanbul 86 bin 798 TL ile ilk sırada yer aldı.
GSYH 55 milyar 69 milyon 69 bin TL oldu
Muğla ilinde 2019 yılında 55 milyar 69 milyon 69 bin TL olan GSYH değeri 4 trilyon 320 milyar 191 milyon 227 bin TL olan Türkiye değerinin yüzde 1,27’sini oluşturdu.

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