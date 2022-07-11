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Muğla'da 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

11.07.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'da 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris Kızılada açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki düzensiz göçmenler, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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