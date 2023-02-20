YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla’da 3 bin deprem mağduru çocuk ders başı yaptı

Muğla’da 3 bin deprem mağduru çocuk ders başı yaptı

20.02.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen büyük deprem felaketinin ardından, iki hafta ara verilen 2022 2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

Muğla’da 3 bin deprem mağduru çocuk ders başı yaptı

Muğla, 165 bin 268 öğrenci ile ders başı yaptı. Deprem bölgelerinden Muğla’ya gelen ve resmi okul kaydı tamamlanarak okullara yerleşen 3 bin 89 öğrenci de yeni okullarında ders başı yaptı.

Afet bölgesinden Muğla iline gelen çok sayıda aile geçici barınma merkezlerine yerleşti. Depremzede ailelerin okul çağındaki çocuklarının Muğla’da kendilerine en uygun okullara sağlıklı ve güvenli bir şekilde yerleştirilmelerini sağlamak üzere Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 13 ilçede barınma merkezlerinde Eğitim Danışma Masaları kuruldu. Ailelerle birebir ilgilenilerek okul çağındaki çocukların bilgileri sisteme işlendi.

Öğrencilerin okudukları okul türleri belirlenerek Nakil Komisyonları tarafından kendilerine en uygun okullara yerleştirilmeleri sağlandı. Deprem bölgelerinden Muğla’ya gelen 3 bin 89 öğrencinin e-okul sisteminde resmi kaydı tamamlandı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ders zilinin çalmasıyla birlikte okulları ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Depremzede öğrencilerin yoğun olarak kayıtlarının yapıldığı okulları ziyaret eden İl Müdürü Emre Çay, sınıflarda öğrencilerle buluşarak onlarla bir süre sohbet etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandıMuğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
İzmir'de ağırlanan depremzedeler için market açıldıİzmir'de ağırlanan depremzedeler için market açıldı
Konya'da yangın çıkan evde çöken çatının altında kalan 7 depremzede öldüKonya'da yangın çıkan evde çöken çatının altında kalan 7 depremzede öldü
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 20 Şubat Pazartesi

İmsak
06:23
Sabah
07:43
Öğle
13:25
İkindi
16:29
Akşam
18:57
Yatsı
20:12
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.