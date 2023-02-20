Muğla’da 3 bin deprem mağduru çocuk ders başı yaptı

Muğla, 165 bin 268 öğrenci ile ders başı yaptı. Deprem bölgelerinden Muğla’ya gelen ve resmi okul kaydı tamamlanarak okullara yerleşen 3 bin 89 öğrenci de yeni okullarında ders başı yaptı.

Afet bölgesinden Muğla iline gelen çok sayıda aile geçici barınma merkezlerine yerleşti. Depremzede ailelerin okul çağındaki çocuklarının Muğla’da kendilerine en uygun okullara sağlıklı ve güvenli bir şekilde yerleştirilmelerini sağlamak üzere Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 13 ilçede barınma merkezlerinde Eğitim Danışma Masaları kuruldu. Ailelerle birebir ilgilenilerek okul çağındaki çocukların bilgileri sisteme işlendi.

Öğrencilerin okudukları okul türleri belirlenerek Nakil Komisyonları tarafından kendilerine en uygun okullara yerleştirilmeleri sağlandı. Deprem bölgelerinden Muğla’ya gelen 3 bin 89 öğrencinin e-okul sisteminde resmi kaydı tamamlandı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ders zilinin çalmasıyla birlikte okulları ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Depremzede öğrencilerin yoğun olarak kayıtlarının yapıldığı okulları ziyaret eden İl Müdürü Emre Çay, sınıflarda öğrencilerle buluşarak onlarla bir süre sohbet etti.

