Muğla’da 30 bin öğrenci için ilk ders zili çaldı

Muğla’da yaklaşık 30 bin öğrenci uyum haftasında okullarıyla buluştu.

Uyum programı için okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9’uncu sınıf öğrencileri; okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla diğer kademe öğrencilerinden bir hafta erken buluştu. Öğrenciler, yaklaşık 3 aylık yaz tatili sonrasında okullarına kavuşmanın heyecanını yaşadı. Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi için aile ve çocuklarla gerçekleştirilecek uyum sürecine destek olmak amacıyla okula uyum rehberi hazırladı. Rehberde, uyum haftasına yönelik uygulama çizelgesi ile 12 etkinlik örneği yer aldı. İlkokul 1’inci sınıflara yönelik rehberde, uyum haftası uygulama çizelgesi ile 9 etkinlik örneği hazırlandı.

Uyum haftasında ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretime başlayan hazırlık ve 9’uncu sınıf öğrencileriyle velileri, eğitim öğretim dönemi başlamadan önce öğrenim görecekleri okul hakkında bilgilendirilecek. Ayrıca bir haftalık dönemde, öğrencilerin yeni girdikleri okul ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunacak becerilerin kazandırılması ve okula aidiyet duygusunun geliştirilmesi hedeflendi.

Liseye başlayan öğrenciler ve velileri için de etkinlikler düzenlenecek. Ortaokul 5’inci sınıfa başlayacak öğrenciler ve ailelerin katılacağı rehberlik uygulamaları da 11-15 Eylül’de gerçekleştirilecek.

Velilere yönelik okula uyum rehberi sunumu 11 Eylül Pazartesi yapılacak, ikinci gün aile ve çocuklara okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak, kalan üç günde ise rehberlik uygulamalarına yönelik çocuklarla etkinlikler yapılacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, uyum haftası vesilesiyle bir mesaj yayımladı. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı’nın tüm öğretmen ve öğrencilere hayırlı olmasını dileyen Emre Çay, "Okulla tanışma ve okula uyum, çocukların yaşamında önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden İl Müdürü Emre Çay, “Bu önemli başlangıç yavrularımızın okula, öğretmene, arkadaşlarına olan düzeni şekillendirecek ve okul hayatlarına yön verecek bir süreçtir. Bu minvalde, yeni bir döneme başlayan çocuklarımızın bu süreci sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi adına ’Okula Uyum Haftası’ son derece önem ihtiva etmektedir" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlamış olan uyum rehberi, hafta boyunca uyum programının yürütüleceğini ifade eden İl Müdürü Emre Çay, “Yavrularımızın okul kaygılarını gidermek, okul ortamını sevdirmek, öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla yürütülecek olan uyum haftasında Bakanlığımızın hazırlamış olduğu uyum rehberi, öğretmenlerimizin yol göstericiliğinde ilerleyeceğiz. Velilerimizin de dâhil olduğu bu uyum programı ile yavrularımızın yeni girdikleri okul ortamına kısa sürede adapte olmalarını ve okula aidiyet duygusunu geliştirmelerini hedefliyoruz. Çocuklarımızın yeni yuvalarını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını tanırken kendilerini büyük bir ailenin parçası olarak hissetmeleri, okul hayatlarında başarıyı ve mutluluğu getirecektir." ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Emre Çay, “Uyum haftasının öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize iyi bir başlangıç olmasını diliyor, yeni öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

