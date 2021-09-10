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Muğla'da 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

10.09.2021 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, karadan ulaşımın olmadığı yerde bulunan 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çiftlik Koyu mevkisinde, karadan ulaşımın olmadığı yerde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, 24 düzensiz göçmeni bota alarak Marmaris Limanı'na getirdi.

Gökçe Burnu üzerinde Yunanistan tarafından Türk kara sularına bırakılan ve kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıktıkları belirlenen 8 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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