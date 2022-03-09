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Muğla'da 325 anıt ağacın rehabilitasyonu yapıldı

09.03.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 325 anıt ağacın rehabilitasyonu yapıldı

MUĞLA (AA)- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çalışması kapsamında Muğla'daki 325 anıt ağacın bakımı yapıldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde incelemelerde bulunarak müdürlüğün faaliyetleri ve planlanan projeler hakkında brifing aldı.

İl Müdürü Ömür Özdil, sunumunda, ekiplerin Muğla ve ilçelerinde kaçak yapılarla mücadelesinin sürdürdüğünü vurguladı. Özdil, kentte bulunan özel çevre koruma bölgeleri, altyapı ve kentsel dönüşüm alanları, tabiat varlıkları, milli emlak alanlarında çalışmalarından bahsederek çevre yönetimi ve denetimi konusunda yapılan faaliyetler ile sıfır atık projesi hakkında da bilgi verdi.

Muğla’da yaklaşık 300 bin hektar alanın korunan alan olduğunu anlatan Özdil, "325 adet anıt ağacın rehabilitasyonu yapıldı. Doğal sit alanında yapıldığı tespit edilen 202 kaçak yapı için suç duyurusunda bulunuldu. Kaçak ve ruhsatsız yapılaşma ile mücadelede alınan önleyici tedbir ve önlemler sürüyor." dedi.

Vali Tavlı, ekiplere özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

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