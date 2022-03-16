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Muğla'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

16.03.2022 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzensiz göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 35 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris KOM ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Siteler Mahallesi'nde şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Minibüste kaçak yollarla yurt dışına çıkmayı planladıkları düşünülen 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyete götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Aynı araçta bulunan ve düzensiz göçmenlerin kaçak geçişini organize ettiği öne sürülen G.Y.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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