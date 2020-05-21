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Muğla’da 40 bin metre dere temizliği yapıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 21.05.2020 12:16 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılının Mayıs ayı itibariyle il genelinde 40 bin 759 metre dere temizliği yapıldı.

Muğla’da 40 bin metre dere temizliği yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılının Mayıs ayı itibariyle il genelinde 40 bin 759 metre dere temizliği yapıldı. Yıl sonuna kadar 180 bin metre dere temizliği yapılacak. Büyükşehir ekipleri 2019 yılında 211 bin 764 metre dere temizliği yapmıştı.
İstanbul’dan daha fazla yüz ölçümüne sahip olan Muğla’da, Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri 13 ilçede taşkınlara ve kötü kokuya sebebiyet vermemesi için dere temizliklerini sürdürüyor. MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri 2020 yılının Mayıs ayı ayı itibariyle 13 ilçede 40 bin 764 metre dere temizliği gerçekleştirdi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahası içinde 2020 yılında yapılan temizlik çalışmalarında Bodrum’da bin 80 metre, Milas’ta 5 bin 650 metre, Menteşe’de bin 670 metre, Ula’da 2 bin 800 metre, Marmaris’te 270 metre, Datça’da 4 bin 570 metre, Köyceğiz’de bin 300 metre, Ortaca’da bin 660 metre, Dalaman’da bin 949 metre, Fethiye’de 19 bin 410 ve Seydikemer’de 100 metre olmak üzere toplam 40 bin 759 metre dere temizliği yapıldı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahası içinde Bodrum’da 176 bin 700 metre uzunluğunda 49, Milas’da 91 bin 600 metre uzunluğunda 7, Kavaklıdere’de 105 bin metre uzunluğunda 28, Yatağan’da 23 bin 700 metre uzunluğunda 16, Menteşe’de 37 bin 400 metre uzunluğunda 149, Ula’da 54 bin 300 metre uzunluğunda 41, Marmaris’te 108 bin 900 metre uzunluğunda 52, Datça’da 26 bin 500 metre uzunluğunda 14, Köyceğiz’de 8 bin metre uzunluğunda 10, Ortaca’da 22 bin 300 metre uzunluğunda 4, Dalaman’da 83 bin 900 metre uzunluğunda 4, Fethiye’de 185 bin 400 metre uzunluğunda 30, Seydikemer’de 104 bin 500 metre uzunluğunda 8 adet olmak üzere 1 milyon 100 bin 200 metre uzunluğunda 412 adet dere bulunuyor.

Muğla’da 40 bin metre dere temizliği yapıldı

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