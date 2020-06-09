YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla’da 41 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’da 41 düzensiz göçmen yakalandı

MUĞLA HABERLERİ  | 09.06.2020 11:22 | Son Güncelleme

Muğla açıklarında lastik bot ile Yunanistan adalarına geçmeye çalışan ve Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından Türk karasularına itilen 41 düzensiz göçmen yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Bodrum Çatal adası açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarını alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içinde 41 düzensiz göçmen ile karşılaştı.

Muğla’da 41 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla açıklarında lastik bot ile Yunanistan adalarına geçmeye çalışan ve Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından Türk karasularına itilen 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum Çatal adası açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarını alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içinde 41 düzensiz göçmen ile karşılaştı. 41 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Düzensiz göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından eşyaları alınarak lastik botlarının Türk karasularına itildiğini ve yardım talebinde bulunduklarını açıkladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 2020 yılının en popüler telefonları İşte 2020 yılının en popüler telefonları
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trabzon’da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti

Trabzon’da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Erzurum Şehir Hastanesi randevusuz hasta kabul etmeyecek

Erzurum Şehir Hastanesi randevusuz hasta kabul etmeyecek

Erzurum Şehir Hastanesi randevusuz hasta kabul etmeyecek

Erzurum Şehir Hastanesi randevusuz hasta kabul etmeyecek

Erzurum Şehir Hastanesi randevusuz hasta kabul etmeyecek

Erzurum Şehir Hastanesi randevusuz hasta kabul etmeyecek

Muğla Namaz Vakitleri 9 Haziran Salı

İmsak
03:54
Sabah
05:39
Öğle
13:11
İkindi
17:02
Akşam
20:33
Yatsı
22:10

Muğla Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Salı

Esen Eczanesi
Merkez
Mine Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Sağlık Eczanesi
Bodrum
Ümit Eczanesi
Bodrum
Nihan Eczanesi
Marmaris
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Makilikteki yangın malzeme deposunu yaktı

Makilikteki yangın malzeme deposunu yaktı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Muğla’da sosyal mesafesiz acil servis açılışı

Muğla’da sosyal mesafesiz acil servis açılışı

Kargo ile yapma rakı sevkiyatı KOM’a takıldı

Kargo ile yapma rakı sevkiyatı KOM’a takıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.