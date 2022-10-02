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Muğla'da 4,8 büyüklüğünde deprem

02.10.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.58'de meydana gelen sarsıntının derinliği 8,11 kilometre olarak belirlendi.

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