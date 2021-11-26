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Muğla'da 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

26.11.2021 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen teknedeki 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında bir teknede düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen teknedeki 48 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkartıldı.

Teknede organizatör olduğu öne sürülen kişi gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'da 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

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