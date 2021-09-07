Muğla'da 6. Uluslararası Zurnazen Festivali başladı

Muğla'da Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, zurna üstatlarını bir araya getiren 6. Uluslararası Zurnazen Festivali başladı.

Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu'ndaki Muğla Uluslararası Zurnazen Festivali'ne, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, İspanya, Bulgaristan ve Makedonya'dan 22 zurna sanatçısı katıldı.

Festivalin Menteşe ayağında Sakiler de eserlerini seslendirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Muğla Uluslararası Zurnazen Festivali ile bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dünyada ilk defa yapılan festivali her yıl biraz daha genişleterek uluslararası boyuta taşıdıklarını belirten Gürün, bu yıl 22 zurna üstadının festivali renklendirdiğini söyledi.

4 gün sürecek festivalin Marmaris, Datça ve Milas ilçelerinde de yapılacağını belirten Gürün, festivalde zurnanın üstatlarının sanatlarını icra edeceklerini aktardı.

Festival 9 Eylül'de sona erecek.

