Muğla’da 62 bin 63 evcil hayvana mikroçip takıldı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği İl ve ilçe müdürlüklerinin Muğla genelinde hayvan hastalık ve zararlılarıyla yaptığı mücadelenin sürdürüldüğü belirtilirken, “Hayvan refahını korumaya yönelik faaliyetlerimize tüm evcil hayvanların ve çiftlik hayvanlarının uygun şartlarda bakım ve beslenmesini sağlayarak devam ediyoruz. Bu çerçevede çiftlik hayvanlarında veba hastalığından şap hastalığına, çiçek hastalığından brusellaya kadar 10’un üzerinde hastalığa karşı yıllık ortalama 1 Milyon doz aşı uygulayarak koruyucu aşılama çalışmalarını yürütüyoruz” denildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ‘Kedi Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik’ çerçevesindeki kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirme ve kayıt işlemlerini sürdürülüyor. İl genelinde mikroçip uygulaması da yine aynı titizlikle devam ettiriliyor. Muğla’da serbest hekimler ve ilçe müdürlüklerimizde bugüne kadar 25 bini kedi ve 37 bin 063’ü köpek olmak üzere toplam 62 bin 063 adet evcil hayvanın kaydı gerçekleştirildi. Kimliklendirilen hayvanlar, bilgisayar destekli PETVET sistemine kayıtları yapıldıktan sonra, sistem kayıtları yapılan hayvanlara ait pasaportlar hayvan sahibine teslim ediliyor. Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından 2022 yılında 16 bin 437, 2023 yılının ilk 9 ayında ise 11 bin 925 sahipli kedi ve köpek kuduz aşısı ile aşılandı. İlçe Müdürlükleri sonbahar döneminde aşılamayı yoğunlaştırarak yılsonuna kadar bu rakamı 35 bine ulaştırmayı hedefliyor.

SAYLAK: SAHİPLİ VE SAHİPSİZ TÜM HAYVANLAR BİZİM

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nün, hayatı paylaşan tüm canlıların haklarını koruma ve gözetme sorumluluğunu bir kez daha hatırlatmaya vesile olduğunu belirtti. Saylak, “Bizler, İl ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri olarak tüm sahipli ve sahipsiz hayvanlara karşı işlenen suçlara derhal müdahale etme sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyor ve çalışıyoruz. Bu konuda başta hayan severlerimiz ve bu konuda gönüllü çalışan sivil toplum kuruluşlarımız olmak üzere, tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya ve söz konusu durumlarda ihbar ve şikayetlerini hızlı bir şekilde bizlere iletmeye çağırıyoruz” dedi.

