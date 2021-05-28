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Muğla'da 63 düzensiz göçmen yakalandı

28.05.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde, 63 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik 31. Bot Komutanlığı ekipleri, Güllük Körfezi'nde göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgede arama yapan ekipler, Salih Adası açıklarında bir motor yatı durdurdu.

Yatta Pakistan uyruklu 63 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Pakistan uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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