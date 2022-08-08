Muğla'da 64 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 64 düzensiz göçmen ile 1 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğaziçi Mahallesi Gemilege Koyu ile Yediburunlar mevkisinden bir grup yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla ülkeden çıkış yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, koyuna inen yol üzerinde durdurdukları kamyonun kasasında 64 düzensiz göçmeni yakaladı. Kamyon sürücüsü A.G. (24) ise gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.



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