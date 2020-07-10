Muğla’da 66 bin 359 metre dere temizlendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından, 2020 yılının 6 aylık döneminde il genelinde 66 Bin 359 metre dere temizliği gerçekleştirildi.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Muğla’da, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaz mevsiminde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Artan sıcaklıklarla birlikte derelerde oluşan kötü kokular ve görüntü kirliliklerinin önüne geçmek için Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından dere temizlikleri yapılıyor.

Bu kapsamda MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde il genelinde 66 bin 359 metre dere temizliği yaptı.

En fazla dere temizliği Bodrum’da yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahası içinde 2020 yılının Ocak ayından itibaren gerçekleştirdiği çalışmalarda Bodrum’da 7 bin 730 metre, Milas’ta 6 bin 310 metre, Yatağan’da 2 bin 650 metre, Menteşe’de 3 bin 720 metre, Ula’da 2 bin 800 metre, Marmaris’te 2 bin 70 metre, Datça’da 4 bin 570 metre, Köyceğiz’de 5 bin 890 metre, Ortaca’da bin 760 metre, Dalaman’da 2 bin 199 metre, Fethiye’de 23 bin 760 ve Seydikemer’de 2 bin 900 metre olmak üzere toplam 66.359 metre dere temizliği gerçekleştirdi.