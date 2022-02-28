Muğla'da 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin Fethiye'de olduğunu tespit etti.

TEM Şube Müdürlüğü ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.



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