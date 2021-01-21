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Muğla’da 85 yaş üzeri vatandaşlar aşılanıyor

21.01.2021 13:01 | Son Güncelleme:
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Muğla’da 85 yaş üzeri vatandaşlar aşılanıyor

Muğla’da Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 85 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına başlandı.Covid-19 aşılama programının birinci adımı sağlık çalışanlarına yönelik olarak geçtiğimiz günlerde başlatılmıştı.

Muğla’da Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 85 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına başlandı.
Covid-19 aşılama programının birinci adımı sağlık çalışanlarına yönelik olarak geçtiğimiz günlerde başlatılmıştı. Birinci aşamanın 2’nci adımı ise huzurevleri, engelli rehabilitasyon merkezleri ve koruma evlerinde çalışanlar ile 90 yaş üstü vatandaşları kapsayacak şekilde başlatılmıştı. Bugün itibari ile de 85 yaş ve üzeri vatandaşların da aşılama çalışmaları başladı. 85 yaş ve üzeri vatandaşlar ile yakınları, yaşlıların evde mobil aşılanmaları için, 182 ve MHRS web sistemlerinden randevularını alabilecekler. Ayrıca 85 yaş ve üzeri vatandaşlar; 182 ve MHRS web sistemleri üzerinden Aile Sağlığı Merkezleri, Özel veya Kamu Hastanelerinden gibi kendilerine en yakın sağlık kurumundan randevu alarak aşıları yaptırabilecekler.
Aşı bilgilendirme masası kuruldu
Covid-19 aşısı ile ilgili tüm soruları cevaplandırmak üzere Muğla İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde ’Covid-19 Aşı Bilgilendirme Masası kuruldu. İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımız, Kimler aşı olacak? Covid-19 Aşısı nerede uygulanıyor , ücretli mi? İlk ve ikinci doz aşımı ne zaman olacağım? Aşı randevumu nasıl alabilirim? Aşı olduktan sonra olası yan etkileri neler, karşılaştığımda neler yapmalıyım? Aşı olmadan önce ve aşı olduktan sonra nelere dikkat etmeliyim? Gebeyim, Emziriyorum, Covid-19 hastalığını geçirdim, 18 Yaşından küçüğüm, Grip - zatürre aşısı oldum Covid-19 Aşısı Olmalı mıyım? gibi aşı ile ilgili her türlü sorularının cevabı için hafta içi her gün saat 08.30-17.30 saatleri arasında 0252 212 43 05 ve 0252 212 43 06 nolu Covid-19 Aşı Bilgi hattından bilgi alabilirler" denildi.

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