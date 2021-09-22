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Muğla'da 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

22.09.2021 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 9 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine, bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 9 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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