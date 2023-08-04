YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

04.08.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organizatör olduğu iddia edilen 9 zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 9 düzensiz göçmen ve organizatör olduğu öne sürülen 9 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Datça-Emecik Mahallesi'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu 9 kişi ile organizatör olduğu iddia edilen 9 Türk vatandaşını yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanıldığı belirlenen bot, motor ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nesli tehlike altındaydı, bu sefer de Bingöl’de görüldüNesli tehlike altındaydı, bu sefer de Bingöl’de görüldü
Bir çok ilçede motosiklet çalan şahısları Bolvadin’de jandarma yakaladıBir çok ilçede motosiklet çalan şahısları Bolvadin’de jandarma yakaladı
Adıyaman'da iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandıAdıyaman'da iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Muğla Datça Yunanistan göçmen zanlı

Muğla Namaz Vakitleri 6 Ağustos Pazar

İmsak
04:35
Sabah
06:08
Öğle
13:18
İkindi
17:05
Akşam
20:17
Yatsı
21:44

Muğla Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Pazar

Durusu eczanesi
Bodrum
Kibele eczanesi
Bodrum
Akyalçin eczanesi
Bodrum
Gökçe eczanesi
Fethiye
Beyobasi eczanesi
Koycegiz
Yeni eczane eczanesi
Koycegiz
Galenos eczanesi
Marmaris
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karısı ve sevgilisini adım adım takip etti! El ele yürürken çekti

Karısı ve sevgilisini adım adım takip etti! El ele yürürken çekti

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

14 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizle suçlandı! Cezası ağır oldu

14 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizle suçlandı! Cezası ağır oldu

20 dakikada hayatını kaybetti! Şişe şişe su içince kabusu yaşadı

20 dakikada hayatını kaybetti! Şişe şişe su içince kabusu yaşadı

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.