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Muğla’da 95 bin metre dere temizliği yapıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 06.08.2020 13:43 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Muğla’da, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaz mevsiminde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Muğla’da, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaz mevsiminde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Artan sıcaklıklarla birlikte derelerde oluşan kötü kokular ve görüntü kirliliklerinin önüne geçmek için Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından dere temizlikleri yapılıyor.
Bu kapsamda MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri 2020 yılının ilk 7 aylık döneminde il genelinde 95 bin 154 metre dere temizliği yaptı.
En fazla dere temizliği Fethiye’de yapıldı
Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahası içinde 2020 yılının Ocak ayından itibaren gerçekleştirdiği çalışmalarda Bodrum’da 10 bin 235 metre, Milas’ta 6 bin 310 metre, Yatağan’da 2 bin 650 metre, Menteşe’de 3 bin 720 metre, Ula’da 2 bin 800 metre, Marmaris’te 2 bin 200 metre, Datça’da 4 bin 570 metre, Köyceğiz’de 11 bin 250 metre, Ortaca’da 2 bin 160 metre, Dalaman’da 2 bin 999 metre, Fethiye’de 33 bin 160 ve Seydikemer’de 3 bin 800 metre olmak üzere toplam 95 bin 154 metre dere temizliği gerçekleştirdi.
Büyükşehir’in sorumluluğunda Muğla’da 412 dere bulunuyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahası içinde Bodrum’da 176 bin 700 metre uzunluğunda 49, Milas’da 91 bin 600 metre uzunluğunda 7, Kavaklıdere’de 105 bin metre uzunluğunda 28, Yatağan’da 23 bin 700 metre uzunluğunda 16, Menteşe’de 37 bin 400 metre uzunluğunda 149, Ula’da 54 bin 300 metre uzunluğunda 41, Marmaris’te 108 bin 900 metre uzunluğunda 52, Datça’da 26 bin 500 metre uzunluğunda 14, Köyceğiz’de 8 bin metre uzunluğunda 10, Ortaca’da 22 bin 300 metre uzunluğunda 4, Dalaman’da 83 bin 900 metre uzunluğunda 4, Fethiye’de 185 bin 400 metre uzunluğunda 30, Seydikemer’de 104 bin 500 metre uzunluğunda 8 adet olmak üzere 1 milyon 100 bin 200 metre uzunluğunda 412 adet dere bulunuyor.

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Öğle
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İkindi
17:05
Akşam
20:16
Yatsı
21:43

Muğla Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Akkor Eczanesi
Merkez
Çimen Eczanesi
Merkez
Akçaalan Eczanesi
Bodrum
Avenue Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
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