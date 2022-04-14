Muğla'da 97 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde 97 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükdibekdere Mahallesi Sarıçay mevkisinde yaptıkları kontrolde, Afganistan, Bangladeş, Suriye ve Irak uyruklu 97 göçmeni bir dere yatağında yakaladı.
Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Yapılan araştırmada, göçmenleri iki minibüsle R.K. ve R.Ş'nin getirdiği tespit edildi.
Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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