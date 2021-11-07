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Muğla'da Akbük Koyu ve sahillerde temizlik yapıldı

07.11.2021 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da Akbük Koyu ve sahillerde temizlik yapıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen etkinlik kapsamında Akbük koyu ile Turnalı sahilinde kıyı ve deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Menteşe Kent Konseyi iş birliğinde "Denizden Karaya Ormanlarımıza Kıyılarımıza Sahip Çıkıyoruz" projesi çerçevesinde çocuklara yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile öğrenciler, gönüllüler ve dalgıç ekibi, Gökova Körfezi'nde Turnalı ve Akbük'te kıyı ve deniz dibi temizliği yaptı.

Gümüş, gazetecilere, çevreyi ve sahilleri korumak, temiz tutmak için her yıl kıyı temizliği yaptıklarını, özellikle yaz sezonunun bitiminde kıyı bölgelerinde sürdürdükleri temizlik çalışmalarına her geçen gün katılımın arttığını söyledi.

Salgınla her yaştan insanın temiz ve sağlıklı çevrede yaşama bilincinin giderek zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Gümüş, toplanan atık ve çöplerin ayrıştırılarak ekiplerce bertaraf edildiğini belirtti.

Gümüş, vatandaşları ve tatilcileri çevreye duyarlı olmaya, kıyıları korumaya davet etti.

Etkinliğin ardından Akbük'te "İklim Krizi - Ne Yapmalı" konulu panel düzenlendi.

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