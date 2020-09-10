YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da akrabasının altınlarını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Muğla'da akrabasının altınlarını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

MUĞLA HABERLERİ  | 10.09.2020 11:32 | Son Güncelleme

Muğla'da akrabasının altınlarını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde akrabasının altınlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Fesleğen Mahallesi'nde yaşayan A.D, evinde sakladığı 90 bin lira değerindeki altınlarının yerinde olmadığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

Milas Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından çalışma başlatıldı. Alınan ifadeler doğrultusunda A.D'nin akrabası S.D. altınları çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
En Çok Okunan Yerel Haberler
MHP, Diyarbakır’da ilçe kongrelerini tamamladı
MHP, Diyarbakır’da ilçe kongrelerini tamamladı
Başkan Büyükakın, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'nu inceledi
Başkan Büyükakın, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'nu inceledi
Organik üretime kadın eli değdi
Organik üretime kadın eli değdi
Çaykur Rizespor, Süper Lig'e Fenerbahçe galibiyetiyle başlamayı hedefliyor
Çaykur Rizespor, Süper Lig'e Fenerbahçe galibiyetiyle başlamayı hedefliyor
GÜNCELLEME - Denizli'de eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı tutuklandı
GÜNCELLEME - Denizli'de eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı tutuklandı
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Muğla Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

İmsak
05:16
Sabah
06:38
Öğle
13:09
İkindi
16:42
Akşam
19:30
Yatsı
20:46

Muğla Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Perşembe

Can Eczanesi
Merkez
Defne Eczanesi
Merkez
Banu Eczanesi
Bodrum
Beril Eczanesi
Bodrum
Cansel Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bodrum’da 30 Ağustos coşkuyla kutlandı
Bodrum’da 30 Ağustos coşkuyla kutlandı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Fransız kaptana travesti dayağı
Fransız kaptana travesti dayağı
Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında
Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.