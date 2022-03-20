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Muğla'da amatör lig maçında kavga çıktı

20.03.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da amatör lig maçında kavga çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 1. Amatör Küme Ligi Play-Off grubunda mücadele eden Düğerek Güneşspor ile Ortaca Belediyespor arasında oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım taraftarı arasında arbede yaşandı.

Muğla Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Ortaca Belediyespor 1-0 kazandı.

Kazanan takım futbolcuları sahada sevindiği sırada bir grup Düğerek Güneşsporlu taraftar sahaya girdi.

Ardından iki takım taraftarları arasında yaşanan tartışma arbedeye dönüştü. Polis ekiplerinin müdahale ettiği taraftarlar güçlükle sakinleştirildi.

Taraftarların stat dışına çıkarılmasıyla kavga son buldu.

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