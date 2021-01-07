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Muğla'da antik kent önündeki istinat duvarı Likya figürleriyle renklendirildi

MUĞLA HABERLERİ  | 07.01.2021 13:46 | Son Güncelleme

Ressam Ali Rıza Başarır: - "Seydikemer, tarihi anlamda çok zengin. Tarihimize sahip çıkmalıyız. Bu bizim görevimiz"

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Tlos Antik Kenti önündeki istinat duvarı, Likya dönemi figürleriyle renklendirildi.

Muğla Valisi Oran Tavlı'nın önerisiyle Seydikemer Belediyesi, Yaka Mahallesi'ndeki antik kent önünde yol kenarına yapılan istinat duvarını renklendirmek için proje başlattı.

Yapılan görüşmelerin ardından ressam Ali Rıza Başarır tarafından yaklaşık 200 metrelik duvara 20 resim çizildi. Likya döneminin günlük yaşamı, savaşları ile paralarını yansıtan resimler, Başarır tarafından boyanıyor.

Başarır, gazetecilere, çalışmaya 20 gün önce başladığını, işin yarısını bitirdiğini söyledi.

Resimlerle Likya'da yaşamı anlattığını belirten Başarır, "Bu yoldan geçenler bir tarafta Tlos Antik Kenti'ni bir tarafta da dönemin yaşantısını görecek. Seydikemer, tarihi anlamda çok zengin. Tarihimize sahip çıkmalıyız. Bu bizim görevimiz." dedi.

Başarır, Likya uygarlığıyla ilgili daha önce de çalışmalar yaptığını ve sergiler hazırladığını ifade etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ali Türkan, bölgeye gelenlerin, soğuk duvarlar yerine anlam yüklü, rengarenk duvarları seyredeceğini kaydetti.

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