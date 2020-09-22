Muğla'da apartmanın bodrum katında 21 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir apartmanın bodrum katında Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçedeki bir apartmanda çok sayıda yabacı uyruklunun kaldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adresi takibe aldı.

Apartmanın bodrum katında yapılan aramada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda organizatör oldukları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.

