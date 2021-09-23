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Muğla'da aranan FETÖ şüphelisi eski astsubay Samsun'da yakalandı

23.09.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da aranan FETÖ şüphelisi eski astsubay Samsun'da yakalandı

Muğla'da hakkında arama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi eski astsubay, Samsun'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik çalışma yürüttü.

Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve meslekten ihraç edilen astsubay M.A'yı yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyete götürüldü.

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