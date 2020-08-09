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Muğla'da arı kovanı yüklü kamyonet devrildi

MUĞLA HABERLERİ  | 09.08.2020 23:27 | Son Güncelleme

Dağılan kovanların toplanması için kaza yerine gelen Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya'yı çok sayıda arı soktu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devrilen arı yüklü kamyonete müdahale eden Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya, çok sayıda arının sokması sonucu hastanede tedaviye alındı.

Ahmet Eren'in kullandığı ve 100 arı kovanı yüklü kamyonet, İçmeler ile Osmaniye Mahallesi arasındaki ormanlık alanda şarampole devrildi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Dağılan kovanların toplanması için Nejmettin Kaya ile ekipleri ve çevredeki arıcılar kaza yerine geldi. Bu sırada çok sayıda arının soktuğu Kaya, fenalaştı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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