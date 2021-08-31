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Muğla'da arkadaşlarıyla gittiği barajda kaybolduğu iddia edilen genci arama çalışmaları sürüyor

31.08.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da arkadaşlarıyla gittiği barajda kaybolduğu iddia edilen genci arama çalışmaları sürüyor

Muğla'nın Milas ilçesinde arkadaşlarıyla gittiği Akgedik Barajı'nda kaybolduğu ileri sürülen ve baraj tahliye havuzunda ayakkabıları bulunan 20 yaşındaki Yunus Emre Bolat’ı arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Bugün bölgeye sevk edilen Muğla ve İzmir Emniyet Müdürlüğünde görevli dalgıç polisler, yüzeyden kesintisiz iletişimin sağlandığı ve dalgıçlar için riski en aza indiren bir sistem olan "Satıhtan İhmalli Dalış Sistemi" ile arama gerçekleştirdi.

Kayıp gencin düşme ihtimali olan noktalarda görüş mesafesi sıfır olan suda karış karış arama çalışması devam ediyor.

İddiaya göre, 29 Ağustos tarihinde akşam saatlerinde arkadaşlarıyla Akgedik Barajı'na giden ve orada uyuyan 20 yaşındaki Yunus Emre Bolat’ı sabah yanlarında göremeyen arkadaşları, durumu ailesine bildirmişti.

Bölgede yapılan aramada sonuç alamayan ailesi ve arkadaşları, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirerek yardım istemiş, Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı iz takip timi, "Merak" isimli iz takip köpeği ile barajın çevresinde arama başlatmıştı.

Jandarma ekipleri, Akgedik Barajı'nın tahliye havuzunda Bolat'a ait bir çift ayakkabı bulmuştu.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı Bodrum DEGAK-15 Özel Tim Komutanlığından ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğünden görevlendirilen toplam 6 kişilik dalgıç ekibi, tahliye havuzuna girerek arama yapmış, herhangi bir sonuca ulaşılamayınca tahliye havuzunun boşaltılması için çalışma başlatılmıştı.

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