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Muğla'da Atatürk'e Saygı Gençlik 28. Yol Koşusu yapıldı

10.11.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da Atatürk'e Saygı Gençlik 28. Yol Koşusu yapıldı

Muğla'da, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümü dolayısıyla üniversite öğrencileri arasında "Atatürk'e Saygı Gençlik 28. Yol Koşusu" düzenlendi.

Kadınlar 4 bin metre koşusu Yeniköy Meydanı'ndan, erkekler 7 bin metre koşusu da Yeniköy Meydanı'ndan başlayarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Kampüsü'ndeki statta son buldu.

Kadınlarda MSKÜ'den Rahime Tekin birinci, Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Gülbahar Çetin ikinci, Atatürk Üniversitesi öğrencisi Dilan Atak üçüncü oldu.

Erkeklerde ise MSKÜ'den Mehmet Kalyoncu birinciliği elde ederken Pamukkale Üniversitesinden Savaş Dayan ikinci, Yunus Emre Ertuğrul da üçüncü sırada yer aldı.

Yarışlar sonunda baygınlık geçiren bazı sporculara ilk müdahale, 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldı.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, koşuya 4 üniversiteden 440 kişinin katıldığını bildirdi.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Vali Orhan Tavlı, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyük, Prof. Dr. Artay Yağcı ile Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı tarafından verildi.

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