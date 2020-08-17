YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla’da av sezonu 22 Ağustos’ta başlıyor

Muğla’da av sezonu 22 Ağustos’ta başlıyor

MUĞLA HABERLERİ  | 17.08.2020 14:10 | Son Güncelleme

Muğla’da 2020-2021 av sezonu 22 Ağustos 2020 tarihinde başlıyor.

Muğla’da av sezonu 22 Ağustos’ta başlıyor

Muğla’da 2020-2021 av sezonu 22 Ağustos 2020 tarihinde başlıyor. Merkez Av Komisyonu 2020-2021 kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Alınan kararlarda avlanmanın yasak olduğu bölgeler, av limitleri, avlanma hususları gibi konular belirlendi.
Muğla Valiliği tarafından paylaşılan kararda, "Tüm bölgelerimizde aynı gün 22 Ağustos 2020 tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacaktır. Alınan karar uyarınca Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecektir. Ayrıca yaban domuzu avı ilave olarak Salı günü de yapılabilecektir. Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir. Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sisteminden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulamasından (AVA) ve 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecektir. Avcılar; Merkez Av Komisyonun Resmi Gazete ’de yayımlanan 19 sayılı Kararındaki yer alan diğer avlanma esas ve usullerine uymaları zorunludur. İlgililere ve avcılara duyurulur" ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kuryenin şakası canından ediyordu!Kuryenin şakası canından ediyordu!
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’dan 10 numara transfer

Kayserispor’dan 10 numara transfer

İYİ Parti’de il başkanı Özlem Ural oldu

İYİ Parti’de il başkanı Özlem Ural oldu

Orhangazi Spor Salonu’ndan yüzlerce genç yararlanacak

Orhangazi Spor Salonu’ndan yüzlerce genç yararlanacak

İzmir’e iki yeni yaşam alanı

İzmir’e iki yeni yaşam alanı

Huzursuz bacak sendromu uyku bozukluğuna neden oluyor

Huzursuz bacak sendromu uyku bozukluğuna neden oluyor

Gelin arabasında güldüren yazı

Gelin arabasında güldüren yazı

Muğla Namaz Vakitleri 17 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:49
Sabah
06:18
Öğle
13:16
İkindi
17:00
Akşam
20:04
Yatsı
21:26

Muğla Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Pazartesi

Meltem Eczanesi
Merkez
Saba Eczanesi
Merkez
Başoğlu Eczanesi
Bodrum
Can Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Kıvanç Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İztuzu sahili Avrupa’nın en iyi plajları arasında gösterildi

İztuzu sahili Avrupa’nın en iyi plajları arasında gösterildi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Akıma kapılan aşçı hayatını kaybetti

Akıma kapılan aşçı hayatını kaybetti

Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.