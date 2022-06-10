Muğla'da "Babalar ve Kızları" projesi tanıtıldı

Muğla'da, baba mesleğini sürdüren 63 kadının hikayesinin yer aldığı "Babalar ve Kızları" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Muğla İl İcra Komitesince yaklaşık 2 yıldır sürdürülen "Babalar ve Kızları" projesi tamamlandı. Başvurular sonucunda, Muğla'da işini babasından devralan 63 kadının hikayesi, tanıtım sitesi ve hazırlanan kitapta bir araya getirildi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Salonu'ndaki programa, iş insanı Arzuhan Doğan Yalçındağ onur konuğu olarak katıldı.

Açılışta konuşan AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, kent kültüründe kadınlara ayrı değer ve önem verildiğini, iş dünyasında babalar ve kızları söz konusu olunca bu şehrin çok güzel örnekler barındırdığını söyledi.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan da projenin heyecan verici olduğunu dile getirdi.

Ercan, 2015'te, Muğla'ya hizmet eden kadınlara yer verilen "100 Yılda 100 Kadın" projesini de hayata geçirdiklerini belirtti.

Baba mesleğini sürdüren, ticari hayattaki kadınların varlığını gözler önüne sermenin örnek teşkil ettiğini anlatan Ercan, "Projenin somut çıktılarını oluşturan kitap, web sayfası ve video film çalışmalarında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Böylesi eserler tarihe not düşecektir. Geleceğe böyle kıymetli bir eser bırakılmasında katkımız olduğu için son derece gururluyum." dedi.

TOBB KGK Başkanı Nurten Öztürk ise Kadın Girişimciler Kurulunun elinden gelen her tür çabayı göstermeyi görev edindiğini söyledi. Öztürk, özellikle kadın girişimciliğini nitelik ve nicelik olarak artırmaya yönelik birçok çalışma gerçekleştirdiklerini vurguladı.

KGK Muğla Başkanı Mehtap Şeniz Çahan ise projenin çıkış noktası ve amacı hakkında bilgi verdi.

Projede yer alan 63 kadından biri olmanın gururu ve mutluluğunu yaşadığını anlatan Çahan, kendisine inanan ve güvenen ailesine teşekkür etti.

Daha sonra, projedeki kadınlarla yapılan röportajların yer aldığı video filmi gösterildi.

Gösterimin ardından sahneye davet edilen Arzuhan Doğan Yalçındağ, şunları kaydetti:

"Projede yer alan başarılı, cesur ve insanı heyecanlandıran 63 kadını tecrübelerini paylaştıkları ve örnek teşkil ettikleri için tebrik ediyorum. Bugün sizlere hitap ederken, sizlerin röportajlarda cevapladığınız sorulardan yola çıkmak istedim. Bizim işe başlayışımız büyük plan ve stratejilerle olmadı. Babam Aydın Doğan işi eve getirdi ve akşam yemeklerinde hayalleri, planları, sorunları, başarıları bizimle paylaştı. Bilginin ve üretmenin ne kadar kıymetli olduğunu yine bu akşam yemeklerinde öğrendim. O zamanki algımla gördüm ki babam tek başına dürüst, iyi niyetli ve çalışkan bir şekilde var olma çabası içindeydi. Dolayısıyla bende oluşan duygu da büyüyeceğim ve babama yardım edeceğimdi. Bir şekilde biz onun uzantısı olarak iş hayatına atıldık. Başka bir iş yapmayı düşünmedik bile. Kızının yoluna ışık olan, onun parlaması için destekleyen babaları sevgiyle selamlıyorum.”

Programa, Muğla Valisi Orhan Tavlı, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve protokol üyeleri de katıldı.

