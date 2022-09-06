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Muğla'da başına şişeyle vurduğu arkadaşını öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası

06.09.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da başına şişeyle vurduğu arkadaşını öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Rusya uyruklu kadını başına içki şişesiyle vurarak öldüren sanık, 18 yıl yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu Rus sanık İ.S. ile avukatlar hazır bulundu.

Sanık İ.S, savunmasında, arkadaşı Tatyana Fedorova ile 5 yıldır birlikte olduklarını ve Türkiye'ye mutluluklarını kutlamak için geldiklerini öne sürdü.

Kaldıkları otelde arkadaşıyla tartıştıklarını, yataktan düştüklerini Fedorova'nın kendisine saldırdığını iddia eden İ.S, "Tatyana üstümde otururken boğazımdan tuttu. Nefes alamıyordum. Aramızda bir boğuşma yaşandı. Beni çekerken parmağımı kırdı. Onu boğmak, öldürmek istemedim. Boğazındaki darbeler istemeyerek olmuştur. Ben şişe vurmadım. Üzerine düşmem nedeniyle darbe almış olabilir. Bu olay çok kısa sürdü. Beş saniye içerisinde bir insanı öldürmek mümkün değil. Beni bırakınca sakinleşti sandım ve yattım. Sabah kalktığımda Tatyana'nın öldüğünü görünce şoka girdim. Konsolosluğu aradım. Her şeyi anlattım. Resepsiyona da bilgi verdim." diye konuştu.

Mahkeme heyetince sanık İ.S. "kasten öldürme" suçundan indirim hükümleri uygulanarak 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

- Olay

Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Rusya uyruklu İ.S, 29 Eylül 2021'de kavga ettiği kız arkadaşı Tatyana Fedorova'yı (51) odadaki içki şişesini başına vurarak öldürmüştü. Tutuklanan İ.S. hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.

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