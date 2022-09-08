Muğla'da beton bariyerlere çarpan minibüsteki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, minibüsün beton bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Çetin Gökçe'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, Muğla-Denizli kara yolu Yörükoğlu mevkisinde beton bariyerlere çarptı.

Sürücü ile minibüsteki Yusuf, Mehmet ve Yakup Gökçe araçta sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce minibüsten çıkarılanlardan sürücü ile Yakup Gökçe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralılar Yusuf ve Mehmet Gökçe, sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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