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Muğla'da bıçaklanarak öldürülen esnafın katil zanlıların yargılanmasına devam edildi

06.12.2023 08:00 | Son Güncelleme:
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Muğla'da bir kişinin bıçaklanarak öldüğü, bir kişinin de ağır yaralandığı olayla ilgili biri tutuklu üç sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Datça ilçesinde geçen yıl esnaf Erhan Okur'un bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, sanıklar SEGBİS ile katıldı. Duruşmada taraf avukatları ve yakınları da hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklar Süheyb A. ve Taha Hüseyin T, bir önceki savunmalarını tekrar ederek, Erhan Okur'un kayınbiraderi Mustafa G'den şikayetçi oldu.

Savunma esnasında sesini yükselten Süheyb A. mahkeme başkanı tarafından uyarıldı.

Tutuklu sanık Harun T. de olaya sebebiyet veren kişinin Mustafa G. olduğunu iddia etti.

Yaşanan kavgada ilk vuranın Mustafa G. olduğunu öne süren Harun T, "Ağabeyimi korumak için olaya müdahil oldum. Amacım kesinlikle öldürmek değildi. Çok pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Öldürülen Okur'un abisi Ayhan Okur ve kayınbiraderi Mustafa G. ise sanıkların ceza almalarını talep ederek, şikayetçi olduklarını kaydetti.

Mahkeme heyeti, olay gecesine ilişkin video kayıtlarının çözümlenmesi ve eksik hususların giderilmesi, sanık Harun T'nin tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 22 Şubat 2024’e ertelenmesine karar verdi.

OLAY

Datça’da esnaflık yapan 41 yaşındaki Erhan Okur ve kayınbiraderi Mustafa G, 16 Temmuz 2022 saat 04.00 sıralarında iş yerine gelen üç kişi ile tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Okur ve Mustafa G. bıçaklanmıştı.

Okur olay yerinde hayatını kaybetmiş, Mustafa G. ise ağır yaralanmıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınarak tutuklanan üç kişiden Taha Hüseyin T. ve Süheyb A. adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, Harun T.'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

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