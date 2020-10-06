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Muğla’da Bin 173 durağın montajı tamamlandı

MUĞLA HABERLERİ  | 06.10.2020 19:53 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk ve yetki alanında bulunan yol güzergâhları ve toplu taşıma hizmeti yapılan yollar üzerinde durak çalışmaları devam ediyor.Büyükşehir Belediyesi il genelinde vatandaşların ulaşım hizmetlerinden yararlanırken rahat bir ortamda beklemelerini sağlamak, her türlü hava koşullarında toplu taşıma araçlarına sıkıntı yaşamadan erişmeleri için durak çalışmalarını sürdürüyor.Durak yerleri için arazi çalışmaları yapılarak ilgili kurumlardan görüşlerin alınması, mülkiyet sorunlarının çözülmesi, yer zeminin ayarlanması gibi işlemlerinin tamamlanmasının ardından 600 adet durağın da montajı 13 ilçede yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk ve yetki alanında bulunan yol güzergâhları ve toplu taşıma hizmeti yapılan yollar üzerinde durak çalışmaları devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi il genelinde vatandaşların ulaşım hizmetlerinden yararlanırken rahat bir ortamda beklemelerini sağlamak, her türlü hava koşullarında toplu taşıma araçlarına sıkıntı yaşamadan erişmeleri için durak çalışmalarını sürdürüyor.
Durak yerleri için arazi çalışmaları yapılarak ilgili kurumlardan görüşlerin alınması, mülkiyet sorunlarının çözülmesi, yer zeminin ayarlanması gibi işlemlerinin tamamlanmasının ardından 600 adet durağın da montajı 13 ilçede yapılacak. Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar Bin 173 durak montajı yapan Büyükşehir Belediyesi mevcutta bulunan ve deforme olan durakların yenilenmesinin yanı sıra, vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç olan noktalara da yeni duraklar monte etmeye devam edecek.
600 durağın montajı başlıyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Kent içi yolcu taşımacılığının temeli olan toplu taşımacılık sistemleri içinde duraklar önemli yer tutmaktadır. 13 ilçemizde yapılan durak çalışmaları ile vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını rahat bir ortamda sıkıntı yaşamadan, güvenli şekilde bekleyebilecekleri durak montaj çalışmaları yapılıyor. Özellikle eğitim-öğretim taşımacılığının yoğun olduğu kesimlerde öğrencilerin mağduriyet yaşamadan toplu taşıma araçlarına binmesi için çaba sarf ediliyor. Bu kapsamda ekiplerimiz tarafından bugüne kadar 1173 adet durağın montajı tamamlandı. Vatandaşlarımızdan ve muhtarlarımızdan gelen talep doğrultusunda yerleri belirlenen 600 adet yeni durağın da montaj çalışması yakın zamanda başlayacak.” denildi.

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Merkez
Kaleli Eczanesi
Merkez
Turunç Eczanesi
Bodrum
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Bodrum
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Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
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