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Muğla'da bin 40 litre sahte içki ele geçirildi

21.12.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da bin 40 litre sahte içki ele geçirildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, jandarma ekiplerince bir evde bin 40 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu M.G. ve kardeşi M.G'nin, ikametlerinde el yapımı içki ürettiği ve satışını yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Evde yapılan aramada, 600 litre el yapımı şarap, 265 litre el yapımı rakı, 175 litre el yapımı bira ve 90 litre etil alkol ile alkol yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Şüpheliler hakkında, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

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