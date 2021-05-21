Muğla'da bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşinin amcasını silahla yaraladı, kardeşini darbetti

Muğla'da bir kişiyi silahla yaralayan, bir kişiyi de darbeden şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İddiaya göre, S.A. (35) boşanma aşamasında olduğu eşi Semra A'nın (29) kaldığı eve gitti.

Evde bulunan genç kadının amcası S.İ. (40) ile kardeşi Y.İ. (24) görüşmeye izin vermedi. Çıkan tartışmanın ardından S.A. otomobiliyle adresten uzaklaştı.

Taraflar arasındaki tartışma, bir süre sonra Karamehmet Mahallesi'nde devam etti.

Çıkan kavgada, S.A. yanındaki tabancayla S.İ'yi yaraladı, Y.İ'yi darbetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan S.İ'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden otomobiliyle kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

