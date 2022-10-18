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Muğla'da bir kişinin ormanlık alanda öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi

18.10.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da bir kişinin ormanlık alanda öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi

Muğla'da kaybolduktan yaklaşık 15 ay sonra ormanlık alanda cesedi bulunan kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanığın, "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Y.M.İ, maktul Burhan Aykurt'un (35) ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanık Y.M.İ, Aykurt'u tasarlayarak kasten öldürmediğini, para ve değerli eşyalarını yağmalamadığını iddia etti.

Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt ise sanığın çelişkili ifadeler verdiğini söyledi.

Sanığın ifadesinde olaydan sonra kardeşinin telefonunu dereye attığını söylediğini belirten Aykurt, "Kardeşimin telefonu neredeyse 1 yıl farklı noktalardan sinyal verdi. 'Attım' dediği telefonu sanık gezdirdi. Kardeşimin arazi almak için biriktirdiği 80 bin lirası vardı. 25 bin lira da kredi çekmişti. Bu paraları da gasbetti. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını açıklamasının ardından duruşma, karar için 28 Ekim'e erteledi.

Olay

Fethiye ilçesindeki evinden "İzmir'e gidiyorum" diyerek 29 Kasım 2018'de ayrılan Burhan Aykurt'tan uzun süre haber alamayan yakınları kayıp ihbarı yapmıştı. Kaybolduktan yaklaşık 15 ay sonra Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda bir çoban tarafından cesedi bulunan Aykurt'un, öldürüldüğü belirlenmişti. Aykurt'u öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Y.M.İ, 17 Şubat'ta tutuklanmıştı.

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