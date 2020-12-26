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Muğla'da bir kişinin sahilde ölü bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

MUĞLA HABERLERİ  | 26.12.2020 00:19 | Son Güncelleme

Muğla'da bir kişinin sahilde ölü bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Datça ilçesinde sahilde bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaka Mahallesi Palamutbükü sahilinde Kamil Karakaş'ın (49) ölü bulunmasıyla ilgili yürüttüğü çalışma kapsamında 2 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Fatih U. ve Atilla A. tutuklandı.

Palamutbükü sahil kısmında 2 gün önce Kamil Karakaş'a ait erkek cesedi bulunmuştu. Jandarma ekipleri olay yerindeki incelemede Karakaş'ın vücudunda çok sayıda darp izine rastlamıştı.

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