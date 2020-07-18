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Muğla'da bir uçakta kalkış sırasında motor arızası yaşandı

MUĞLA HABERLERİ  | 18.07.2020 14:39 | Son Güncelleme

Muğla'da bir uçakta kalkış sırasında motor arızası yaşandı

Muğla'nın Milas ilçesindeki havalimanında kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağı, pistteyken meydana gelen motor arızası sebebiyle havalanamadı.

Milas-Bodrum Havalimanı'nda, bir yolcu uçağı Ankara uçuşu için pistte hazırlık yaptığı sırada motor arızası yaşandı. 120 yolcunun bulunduğu uçağın, arıza sebebiyle motor bölümünden parçalar koptuğu ve lastiği patladığı öğrenildi.

Uçaktaki yolcular, güvenli bir şekilde uçaktan tahliye edildi.

Önlem amacıyla havalimanı pisti kısa süreliğine uçuşlara kapatıldı.

Pist, temizlik çalışmasının ardından yeniden uçuşa açıldı.

Bu arada, 120 yolcunun da başka bir uçakla Ankara'ya gönderileceği belirtildi.

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