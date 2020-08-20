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Muğla’da bitki koruma ve gübre ürünleri ambalaj atıkları bertaraf edilecek

MUĞLA HABERLERİ  | 20.08.2020 15:26 | Son Güncelleme

Muğla Valiliği himayelerinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Muçev ortaklığında Türekiye’de ilk kez Muğla’da gerçekleştirilecek ’Bitki koruma ve gübre ürünleri ambalaj atıklarının toplanması ve bertarafı’ projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda kısa bir konuşma yapan Muğla Valisi Orhan Tavlı, 2021 yılında projenin hayata geçirileceğini belirterek projede yer alan kurumlara başarılar diledi.

Muğla Valiliği himayelerinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Muçev ortaklığında Türekiye’de ilk kez Muğla’da gerçekleştirilecek ’Bitki koruma ve gübre ürünleri ambalaj atıklarının toplanması ve bertarafı’ projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda kısa bir konuşma yapan Muğla Valisi Orhan Tavlı, 2021 yılında projenin hayata geçirileceğini belirterek projede yer alan kurumlara başarılar diledi. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yunus Bayram ise, bakanlığın bu konudaki çalışmalarını anlattı. Bayram, Muğla’da gerçekleştirilecek projenin Türkiye’de ilk kez yapıldığını ve örnek oluşturacağını belirterek proje sonuçlarını sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.
Saylak: "13 İlçeye 300 konteynır yerleştirilecek"
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla’nın 2019 verilerine göre 41 Bin 607 ton gübre (çuval) ve 730 Bin 441 kilo/litre Bitki Koruma Ürünü kullanımı gerçekleştiği, kullanılan gübrelerin ve zirai ambalaj atıkları ile gübre ambalaj atıklarının ciddi bir çevre kirliliği oluşturduğunu dile getirdi.
Saylak Muğla’nın doğal zenginliklerini anlatarak, "Muğla nüfusunun yüzde 53’ü kırsalda yaşıyor. Muğla tarımının ülke ekonomisine 10,2 milyar katkısı var. Muğla’da turizm ve tarım karşı karşıya konulamaz. İki sektör bir arada olmalı. Bu pandemi süreci bize üretimin önemini gösterdi. Dünyada ve Avrupa’da söz sahibi olmak istiyorsak temiz su kaynaklarımızı ve toprağımızı korumak zorundayız. Tüm ilçelerde belirlenmiş 300 lokasyona konteynerler yerleştirilerek bu atıklar bertaraf edilecek. Bu veriler ışığında imha edilebilecek yıllık yaklaşık 30 ton ambalaj atığı oluşacağını düşünüyoruz. Üreticilerimizi tek tek aydınlatacağız. 300 konteyner İzmir ve Denizli’deki lokasyona götürülecek" diye konuştu.
Toplantı proje tanıtımının ardından sona erdi.

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