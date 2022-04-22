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Muğla'da "Bugünün küçükleri yarının iş insanları 1'inci meclisi" etkinliği gerçekleştirildi

22.04.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da "Bugünün küçükleri yarının iş insanları 1'inci meclisi" etkinliği gerçekleştirildi

Muğla'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Bugünün küçükleri yarının iş insanları 1'inci meclisi" etkinliği düzenlendi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), tarihinde ilk kez 'Çocuk Meclisi' etkinliği gerçekleştirdi. Meclis toplantısına, Dumlupınar İlköğretim Okulu dördüncü sınıf öğrencileri katıldı.

MUTSO Meclis Başkanı Koray Özcan, divanı ve makamını devretmeden önce yaptığı açılış konuşmasında, geleneksel hale getirmeyi istedikleri 'Bugünün küçükleri yarının iş insanları' temalı 1'inci meclis toplantısına katılımları için öğrencilere teşekkür etti.

Odada çok kıymetli iş insanlarını, valileri, belediye başkanlarını, milletvekillerini, bakanları ve hatta başbakanları ağırladıklarını belirten Özcan, onlarla sayısız toplantı gerçekleştirmelerine rağmen hiçbirinde bu kadar heyecanlanmadıklarını söyledi.

Özcan daha sonra divanı, küçük Meclis Başkanı Yağız Ertekin, Başkan Yardımcıları Karya Baş ve Ece Bollu'ya devretti.

Ertekin yoklamanın ardından yeterli çoğunluk olduğunu ifade ederek oturumu açtı.

Mecliste 'Girişimcilik nedir?' ve '10 bin liranız olsa Muğla ekonomisi ve ticari hayatına katkı sağlamak adına ne yapardınız?' konuları görüşüldü.

Birbirinden yaratıcı pek çok görüşün değerlendirildiği toplantıda, fikirlerin insana, hayvanlara ve doğaya saygılı çalışmalar üzerinde yoğunlaştığı görüldü.

- "Topluma, çocuklara doğrudan dokunabilecek çok güzel fikirler çıktı"

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, çocukların, yetişkinlerden de ileri seviyede düşünceleri, fikirleri, projeleri olacağını öngöremediklerini ama bu çocukların birer cevher olduğuna burada bizzat şahit olduklarını dile getirdi.

Öğrencilerden birbirinden ilginç fikirler çıktığını belirten Çay, "Belki topluma, çocuklara doğrudan dokunabilecek çok güzel fikirler, projeler çıktı. Aslında bu projeleri oylayıp en öne gelen birkaç projeyi hayata geçirmeyi düşünüyorduk ama hepsi birbirinden değerli olunca ayıramadık. Oylamaya bile geçmeden hepsini değerlendirmeye alacağız. Ben de Milli Eğitim Müdürü olarak bana düşen kısmıyla notlarımı aldım. Yine sağ olsun Başkanlarımız bu fikirlerin hayata geçirilmesi sürecinde maddi ve manevi desteklerini esirgemeyeceklerini ifade ettiler. Çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Etkinliğin ardından MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan da makamını Dumlupınar İlköğretim Okulu dördüncü sınıf öğrencisi Esila Kılıç'a devretti.

Odanın faaliyet alanı ve çalışmalarına ilişkin bilgi alan Kılıç, Başkan Ercan ile gerçekleştirdiği görüşmede yapılabilecek çalışma ve projelere ilişkin görüşlerini aktardı.

Kılıç, gerçekleştirilecek yönetim kurulu toplantısında Muğla için önemli kararlar alacaklarını ifade etti.

MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan ise 23 Nisan'ın çocuklar ve gelecek için çok önemli olduğunu, çocukları önemli bir farkındalıkla geleceğe hazırlamaları gerektiğine inandığını kaydetti.

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