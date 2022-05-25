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Muğla'da can salındaki 2 düzensiz göçmen kurtarıldı

25.05.2022 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da can salındaki 2 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 2 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 2 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu (KB-4302) tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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