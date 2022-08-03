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Muğla'da çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı

03.08.2022 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ruhsatsız silah bulundurma ve tehdit suçlarından gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İddiaya göre, yabancı uyruklu Muhammet İ. (27), E.K, E.İ, S.K, Y.K. ve E.Ç, tarafından ikamet ettiği İzmir'den zorla araca bindirilerek Turgutreis Mahallesi'ndeki M.Y'ye ait oto yıkamacıya getirildi.

Alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Ö.T. ve B.B'nin yerini öğrenmek için silah zoruyla M.İ'nin telefonunu elinden aldığı iddia edilen şüpheliler, daha sonra da Muhammet İ'yi darbetti.

İhbar üzerine Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

Şüphelilerin iş yerinde ve araçlarında yapılan aramada ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, silahlara ait fişekler ve iki bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum jandarma

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