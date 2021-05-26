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Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

26.05.2021 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı.

Yeşilyurt Mahallesi Aldıran mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri, arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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